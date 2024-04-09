DEAŞ'tan Şampiyonlar Ligi tehdidi! Maçlara saldırı mı olacak?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlayacak... Dev maçlar öncesi terör örgütü DEAŞ'tan tehdit mesajları geldi...

DEAŞ'ın mesajında Parc des Princes, Santiago Bernabeu, Metropolitan ve Emirates Stadyumları yer aldı. Bu stadyumları tehdit eden ve "Hepsini öldür" yazan bir posterin görseli de paylaşıldı. Çeyrek finale ev sahipliği yapacak İspanya'da hükümet, bu akşam oynanacak maç öncesi güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.

İŞTE O MESAJ:

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR OYNANACAK:

Bugün:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)