Defne Samyeli'nden Kütahyalı'ya yanıt: "Niye tetiklendin?"

Samyeli, bir süre önce katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “Beyaz Türk müsünüz?” sorusuna, “Beyazını bilmem de ben Türk’üm. Türkiyeli falan değilim, Türk’üm” şeklinde yanıt vermişti.

Bu açıklamaların ardından farklı bir yayında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, Samyeli’nin kökenine ilişkin iddialarda bulunarak, “Defne Samyeli aslen Malatyalı. Babasının, dedesinin kökenleri Malatyalı Alevi diye bilinirdi. Seneler sonra bunu inkâr etti” demişti.

“NİYE BÖYLE TETİKLENDİN?”

Sosyal medya hesabından Kütahyalı’ya sert çıkış yapan Defne Samyeli şu ifadeleri kullandı:

“Seni gidi yalancı. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Malatyalı ve Alevi de olabilirdim, bu Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi. Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Ancak ben Malatyalı değilim, Alevi değilim. Başka iddiaların aksine Sabetayist de değilim. İstanbul doğumluyum.”

Samyeli, Kütahyalı’nın sözlerini sert bir şekilde eleştirerek şu soruyu yöneltti:

“Ben Türk’üm dedim diye niye böyle tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı? Etnik kimlik vurgularıyla ulus devlet birliğini yok etmek amacıyla mı her gündeme maydanoz oluyorsun?”

Samyeli ayrıca, Kütahyalı’yı “trollük yapmakla” suçladı ve kendisini muhatap almamasına rağmen bu kez sessiz kalmadığını belirtti.