Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi

Ankara AŞTİ’de nakliyecilik yapan 3 çocuk babası 65 yaşındaki Binali Aslan, 21 Eylül 2025’te kendisiyle Mersin’e gitmek için anlaşan iki kişiyle yola çıktı. Aslan’ın cep telefonu kısa süre sonra kapandı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde aracın Mersin üzerinden Hatay’a geçtiği ve içindekilerin yasadışı yollarla Suriye’ye gittiği belirlendi. Konu üzerine MİT devreye girdi.

Suriye İç Güvenlik Servisi’nin düzenlediği operasyonda ailenin İdlib’de bulunduğu tespit edildi. Çıkan çatışmada baba Vahdi, anne Meryem ile Ayşe, Abdullah Ömer, Abdurrahim, Yakub, Muhammed ve Ahmed Bahaeddin Aksoy öldürüldü. Aileden 2’si yaralı 6 kişi ise yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Zanlılar, Binali Aslan’ı öldürdüklerini ve Tarsus’ta ormana gömdüklerini itiraf etti. Çatışmada ölen aile üyeleri Gaziantep Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı’na defnedildi.

GEÇMİŞLERİ KABARIK ÇIKTI

Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı Aksoy ailesinin hem Fransa hem Türkiye vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin, Gaziantep Nurdağı’ndaki Ökkeşiye Türbesi yanında karavanda uzun süre yaşadığı belirlendi. 5 Temmuz’da Gaziantep’te trafik kazasına karışan aile, araçlarının gümrük kaçağı çıkması üzerine jandarma tarafından durduruldu. Ancak jandarmaya saldırdıkları için gözaltına alınarak bir süre cezaevinde kaldıkları öğrenildi.

TÜRBE YANINDA ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Ailenin yaşadığı türbe çevresinde yapılan aramada kendi yaptıkları bir mezar bulundu. Açılan mezardan 12-13 yaşlarında bir çocuk cesedi çıkarıldı. Adli Tıp Kurumu’na götürülen cesedin, baba Vahdi ve anne Meryem Aksoy’un engelli çocuklarına ait olduğu belirlendi. Çocuğun ölümünün resmi makamlara bildirilmeden defnedildiği, kesin ölüm sebebine dair çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ailenin 2023 yılına kadar Fransa’da yaşadığı, daha sonra Türkiye’ye geldikleri ve Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibatlarının bulunduğu öğrenildi. Türkiye’ye getirilen 6 aile üyesinin sorgusu devam ederken, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü aktarıldı.