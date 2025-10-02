Küresel Sumud Filosu'nda son durum: İsrail 20 Türk aktivisti alıkoydu
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye maruz kaldı. Türkiye Delegasyonu, İsrail’in hukuksuz şekilde filoya ait gemilere el koyduğunu ve 20 Türk aktivistin alıkonulduğunu açıkladı.
Delegasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, filonun insani amaçla yola çıktığına vurgu yapıldı.
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ
İsrail ordusunun el koyduğu gemiler ve alıkonulan Türk aktivistler şu şekilde açıklandı:
Sirius gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak
Alma gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu
Spectre gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali
Huga_A gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız
Deir Yassine_A gemisi: Sümeyye Sena Polat
Grande Blue gemisi: Halil Rıfat Çanakçı
“DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR” ÇAĞRISI
Türkiye Delegasyonu, İsrail’in bu tutumunun uluslararası hukuk ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiğini belirtti. Açıklamada, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması talep edilirken, filodaki diğer gemilerin Gazze’ye ulaşma kararlılığının sürdüğü ifade edildi.
İsrail ordusunun müdahalesinin ardından, filodaki gemilerin abluka altındaki Gazze’ye yardım götürme misyonuna devam ettiği aktarıldı.