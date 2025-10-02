Küresel Sumud Filosu'nda son durum: İsrail 20 Türk aktivisti alıkoydu

Delegasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, filonun insani amaçla yola çıktığına vurgu yapıldı.

ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ

İsrail ordusunun el koyduğu gemiler ve alıkonulan Türk aktivistler şu şekilde açıklandı:

Sirius gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Alma gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali

Huga_A gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine_A gemisi: Sümeyye Sena Polat

Grande Blue gemisi: Halil Rıfat Çanakçı

“DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR” ÇAĞRISI

Türkiye Delegasyonu, İsrail’in bu tutumunun uluslararası hukuk ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiğini belirtti. Açıklamada, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması talep edilirken, filodaki diğer gemilerin Gazze’ye ulaşma kararlılığının sürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun müdahalesinin ardından, filodaki gemilerin abluka altındaki Gazze’ye yardım götürme misyonuna devam ettiği aktarıldı.