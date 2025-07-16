DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüştü! Neler konuşuldu?

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, heyeti kapıda karşıladı.

DEM Parti’nin TBMM’deki ‘süreç’ turları devam ediyor.

Şu dakikalarda DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor.

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