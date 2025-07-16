İmamoğlu’na hapis cezası: Akın Gürlek davasında karar açıklandı

İMAMOĞLU HAKKINDA VERİLEN CEZA NETLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar yargıya taşınmıştı. “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. İmamoğlu, toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı ancak karar siyasi yasak içermiyor.

Yoğun ilgi nedeniyle dava, İstanbul Adliyesi yerine Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görüldü. Duruşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili de yer aldı.

İddianamede İmamoğlu hakkında; “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamaları yöneltilmişti. Savcılık, 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Savunmasında siyasi süreçlere vurgu yapan İmamoğlu, 18 yaşında hakkında hazırlanan dosyalara dikkat çekti. "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmasın diye düşündüler" diyen İmamoğlu, iddianamenin siyasi saiklerle hazırlandığını belirtti.

DEM PARTİ VE MHP’YE ÇAĞRI YAPTI

Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik sorunlarına ve toplumsal gerginliklere de değinen İmamoğlu, "Susturulamayan, konuşturulmayan bir Ekrem İmamoğlu var" dedi. DEM Parti ve MHP’ye de çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bu süreci fırsat bilen akıldan kendinizi uzak tutun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Burada siyasi müdahale olmamalıdır. Yargının kötüye kullanılmasına karşı durmaya devam edeceğim” dedi.

DURUŞMADA SAVCIYLA GERGİNLİK YAŞANDI

İmamoğlu konuşmasını sürdürürken, duruşma savcısına yönelerek konuştuğu sırada kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Savcı, İmamoğlu’nun kendisine bakmamasını istedi. Bunun üzerine İmamoğlu mahkeme heyetine, “Savcı Beye bakmam yasak mı?” diye sordu. Gerginliğin ardından mahkeme, duruşmaya 45 dakikalık ara verdi.

VERİLEN CEZA NE ANLAMA GELİYOR?

Karar açıklandığında, İmamoğlu “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan beraat etti. Ancak “görevli memura hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, “tehdit” suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı çıkmadı.