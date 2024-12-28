DEM Parti heyeti, Öcalan ile görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" açıklamasının ardından DEM Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunmuştu.

Başvuruya ne yanıt verileceği ve görüşmenin yapılıp yapılmayacağı bir süredir siyaset gündemini meşgul ederken dün akşam açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti heyetine izin verildiğini bildirmişti.

Bakan Yılmaz Tunç, DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerine izin verildiğini belirtmişti.

DEM PARTİ'NİN İMRALI ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

Hava koşullarının uygun olması üzerine DEM Parti heyeti, bugün sabah saatlerinde İmralı Adası’na geçti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenildi.