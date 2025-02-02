DEM Parti'den Alevilere tuzak! Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'ndan sert tepki geldi

Çözüm süreciyle Türkiye'yi bölmek isteyen DEM Parti, alanını genişletmek için Alevi kozunu oynamaya soyundu.

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan, "Aleviler Barışı Konuşuyor" paneline katıldı, çözüm sürecine işaret etti. Tuncer Bakırhan, "Kürt ne aldıysa Alevi de onu alacak" dedi.

Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmelerde eşit yurttaşlık kavramlarına yoğunlaştığını söyledi. DEM Parti, çözüm sürecinde Alevilerin aktif rol almasını istedi.

DEM Parti'nin tehlikeli adımlarına karşı Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin'den uyaran açıklamalar geldi.

Mehmet Şahin, Alevilerin oyuna getirilemeyeceğini söyledi.