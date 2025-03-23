DEM Parti’den Yavaş’a tepki: 'Faşo’ çıkışı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından Yavaş’a tek kelimelik bir yanıt vererek "faşo" ifadesini kullandı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da Yavaş’ın sözlerine sert tepki gösterdi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Kamuran Keskin ise Adana’daki Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmada, Yavaş’a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

İstanbul’daki Nevruz alanında, Mansur Yavaş’ın konuşmasında geçen “pamuk şeker” ifadesine atıfta bulunan pankartlar açılarak protesto gösterileri yapıldı.

Eski AK Parti milletvekili Orhan Miroğlu da Yavaş’ı eleştirerek, "Kürt bayrağına ‘paçavra’ demesini kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Van Barosu, Yavaş’ın açıklamalarının "Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı bir tutum" olduğunu savunarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.