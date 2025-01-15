DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'den İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama

28 Aralık tarihinde İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin Meclis'teki siyasi partilerle görüşmesinin ardından 2. kez İmralı'ya ne zaman gideceği merak konusu olmaya başladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen yeni açılım sürecinde DEM Parti heyetinin 2. kez İmralı'ya gidip gitmeyeceğiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama gelmişti.

2. görüşmeyle ilgili bir talepte bulunulmadığını belirten Bakan Yılmaz Tunç, "Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Yeni görüşme talebi olursa bu değerlendirilir." ifadelerini kullanmıştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ziyaret taleplerine yönelik Adalet Bakanlığına yapacakları başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.

Sırrı Süreyya Önder, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız." ifadesini kullandı.

17 OCAK'TA AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan DEM Parti heyetinin, yaptığı çalışmalara ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

Söz konusu açıklamanın 17 Ocak Cuma günü yapılacağı belirtildi.