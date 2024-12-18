DEM Parti'nin imralı ziyaretiyle ilgili açıklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarih verdi

DEM Parti'nin İmralı ziyareti başvurusuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için Meclis'e gelişinde konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin soru üzerine Bakan Yılmaz Tunç, "Uygun bir zamanda bunun kararını vereceğiz demiştim. Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmeniz gerekecek." diye konuştu.

Bir gazetecinin söz konusu ziyaretin bütçe görüşmelerinin ardından yapılmasının beklendiğini belirtmesi üzerine Yılmaz Tunç, "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bittikten sonra muhtemelen karar verilir." karşılığını verdi.

Aynı gazetecinin "O halde izin çıktı, bir gün belirlenmesi konusunda mı diyorsunuz" ifadesini kullanması üzerine Yılmaz Tunç, "İzinle gün aynı anda belirleniyor." dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, heyetteki isimlere ilişkin soru üzerine ise o konuda şu anda bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.