DEM'e izin çıktı, İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmak üzere geçtiğimiz haftalarda başvuruda bulunmuştu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldi ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

İmralı'ya yapılacak ziyareti gerçekleştirecek olan heyet üyeleri de belli oldu. DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan ile görüşme yapacak.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından DEM Partililerin İmralı ziyareti ile ilgili Ulusal Kanal'a açıklama:

"Henüz kesinleşmedi. Perşembe ve Cuma olması çok zor. Hava şartları da iyi değil. Önümüzdeki hafta olur muhtemelen. Ama yine de belli olmaz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kasım ayındaki Meclis Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili çağrısını yinelemiş ve "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" demişti. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı’na sundukları başvuruda, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz" ifadelerine yer vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ve Öcalan’ın İmralı’daki görüşmesiyle ilgili olarak, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar alınabilir. Müsait zamanı belirleyeceğiz, sabretmemiz gerekecek" şeklinde açıklamada bulunmuştu.