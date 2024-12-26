Narin Güran davasında son durum: Duruşma başladı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada ikinci duruşma başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran davasında son durum: Duruşma başladı
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Tutuklu sanıklar, amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mahkemenin bu duruşmada karar açıklaması bekleniyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Adliye önünde güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önünde ve içinde iki ayrı noktada yapılan aramaların ardından duruşma salonuna alındı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları katıldı. Baba Arif Güran "müşteki", 1'i tutuklu 3 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu avukatları ise "müşteki kurum" sıfatıyla salonda yerini aldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, komisyon üyeleriyle birlikte duruşmayı takip etmek için salona geldi. Ek tanıkların kimlik tespitinin ardından başlayan duruşma, kamerayla kaydediliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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