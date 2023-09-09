Deprem bölgesinde öğretmen olmak! AFAD 6 bin 343 konteyner kurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Hatay'da görev yapacak öğretmenler için hazırlıklarını tamamladı. Konteynerlerin kurulumu bitti.

Deprem bölgesinde öğretmen olmak! AFAD 6 bin 343 konteyner kurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

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AFAD'DAN YENİ ÖĞRETMENLERE KONTEYNER

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medeniyetler şehri Hatay'da hayatın yeniden normale dönmesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hatay'da yapılan konteynerlere ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Hatay'da görev yapacak öğretmenlerimiz için 6 bin 343 konteyner kurulumunu tamamladık; kıymetli öğretmenlerimizi konteyner kentlerimizde misafir etmeye başladık. Afetin izlerini silmek için tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Hataylı hemşehrilerimizin yanındayız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle."

AFAD, paylaşımında konteynerlerin iç ve dış görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# AFAD # konteyner # öğretmen # deprem
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