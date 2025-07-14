Deprem bölgesine yapılandırma müjdesi! Borç taksitlerine 2026’ya kadar erteleme geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan, mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlarının ödeme süreleri uzatıldı.

Karara ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sebebiyle söz konusu illerdeki borçlular için daha önce 30 Kasım 2025’e kadar mücbir sebep hali ilan etmişti.

İLK TAKSİT ARALIK 2025’TE

Bu kapsamda, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları gereği borçlarını ödemesi gereken mükelleflerin taksit süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre:

6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ödemesi Aralık 2025’e kadar yapılacak.

Peşin ödeme seçeneği de bu takvime dahil olacak.

Sonraki taksitler, Aralık 2025’i takip eden aylık dönemlerle ödenecek.

Mücbir sebep hali uzatılan borçluların, il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi tüm kamu alacaklılarına ödeyecekleri taksitlerin de ödeme süreleri uzatılmış oldu. Bu düzenleme sadece belirli kurumlara değil, ilgili illerdeki tüm kamu borçlarını kapsıyor.

YENİ BAŞVURULAR İÇİN TARİH: 2 MART 2026

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Genel Tebliği” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğe göre:

Mücbir sebep hali kapsamındaki mükellefler, yeniden yapılandırma başvurularını 2 Mart 2026’ya kadar yapabilecek.

Yapılandırılan borçların ilk taksiti 31 Mart 2026’da,

İkinci taksit 30 Nisan 2026’da,

Geriye kalan taksitler ise takip eden aylarda ödenecek.