Depremde üyeleri hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te konser verdi!

Hatay Medeniyetler Korosu Kilis’te binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Hatay'da bulunan 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis Belediyesinin ev sahipliğinde konser verdi.

Kent merkezinde bulunan kapalı spor salonunda düzenlenen konsere üniversiteli gençler ile Kilisli vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen koro üyelerine teşekkür etti, konserlerin devam edeceğini söyledi. Koro şefi Yılmaz Özfırat da desteklerinden ötürü Başkan Bilecen’e teşekkür etti.