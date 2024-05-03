Depremde üyeleri hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te konser verdi!

Depremde üyelerini kaybetmiş Hatay Medeniyetler Korosu Kilis'te konser verdi. Hayranlarına unutulmaz bir an yaşattı.

Depremde üyeleri hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te konser verdi!
Editör: Metehan Gül

Hatay Medeniyetler Korosu Kilis’te binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Depremde üyeleri hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te konser verdi! - Resim : 1

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Hatay'da bulunan 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis Belediyesinin ev sahipliğinde konser verdi.

Depremde üyeleri hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te konser verdi! - Resim : 2

Kent merkezinde bulunan kapalı spor salonunda düzenlenen konsere üniversiteli gençler ile Kilisli vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen koro üyelerine teşekkür etti, konserlerin devam edeceğini söyledi. Koro şefi Yılmaz Özfırat da desteklerinden ötürü Başkan Bilecen’e teşekkür etti.

Depremde üyeleri hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Kilis'te konser verdi! - Resim : 3

Evinden 50 adet tarihi eser çıktı! Polisten kaçamadıEvinden 50 adet tarihi eser çıktı! Polisten kaçamadıYurt
Türkiye'de klip çekiminde bir ilk! Ece Seçkin XR teknolojisiyle klip çekti!Türkiye'de klip çekiminde bir ilk! Ece Seçkin XR teknolojisiyle klip çekti!Nedir?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# antakya # Medeniyetler # Korosu # kilis
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
17 yaşındaki genç babasını tüfekle öldürdü
17 yaşındaki genç babasını tüfekle öldürdü
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
Öne Çıkanlar Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden Filistin'e destek eylemleri başladı | ULUSAL HABER Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden Filistin'e destek eylemleri başladı | ULUSAL HABER Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber