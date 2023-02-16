Depremde yıkılan binanın müteahhitlerinden biri daha tutuklandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmada Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı.

Depremde yıkılan binanın müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
AA
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Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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