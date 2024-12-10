Devlet Bahçeli'den DEM Parti konuşmasına alkış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerle el sıkışmayı yeni bir evreye taşıdı. Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın "demokratik cumhuriyet" vurgulu konuşmasını alkışlayarak destekledi.

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Devlet Bahçeli'den DEM Parti konuşmasına alkış
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim’deki meclis açılış oturumunda DEM Partililerle tokalaşmasını yeni bir evreye taşıdı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Öcalan projesi olan "demokratik cumhuriyet" talepli konuşmalarını destekleyerek alkışladı.

Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın tercih gösterilmesinin doğru olduğunu söyledi, "Yeni bir anayasa lazım" dedi. Yetmedi, Suriye’deki PKK/PYD yapılanmasının Ankara’yla birlikteliğini kurma teklifi yaptı. MHP lideri Bahçeli de Bakırhan’ın 35 dakikalık konuşmasını pür dikkat dinledi. Sonra alkışlayarak destekledi.

BAHÇELİ'NİN ALKIŞINA ŞAŞIRANLAR

Geçen yılkı bütçe görüşmelerinde DEM Partilileri dinlemeden genel kuruldan ayrılan Devlet Bahçeli’nin bu yılki görüşmelerde farklı bir tavır alması ve Bakırhan’ı alkışlaması, MHP sıralarında da anlaşılmadı. Kimi MHP’li vekiller Bahçeli alkışlayınca alkışladı, kimisi ise alkışlamadı.

Genel kuruldaki bu görüntüleri şakınlıkla izleyenler arasında İYİ Partililer de vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve grup başkan vekili Turhan Çömez, MHP liderinin alkışlamasını şaşkın ifadelerle izledi.

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR İŞARETİ

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin bu alkışına kayıtsız kalmadı. Yerine geçtiği sırada Bahçeli’ye eğilerek selam verdi.

DEM grubundaki diğer vekiller de ayağa kalkarak alkışladı, zılgıt çekti. Bahçeli’nin genel kurulda DEÖ Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’le de tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.

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