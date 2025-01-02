Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur açıklaması: "Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı paylaştı. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileyen Devlet Bahçeli, "Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur açıklaması: "Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
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Antalya'da bir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sevenlerini büyük bir hüzne boğdu.

Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi. Devlet Bahçeli, Tayfur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ferdi Tayfur'a, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileyen Devlet Bahçeli, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek üç aylar ile Regaib Kandili'ni idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

Ferdi Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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