Devlet erkanından İran'a başsağlığı mesajları! İşte Türkiye'den yapılan açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkililer, dün, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

Açılış töreninin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberindeki heyeti taşıyan helikopter kaza yaptı. Reisi ve Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiği duyurulurken kazadan kurtulan olmadığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJLARI GELDİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de de devlet erkanından başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, İran Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Emir Abdullahiyan'a ve beraberlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına ve vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Elim helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye, İran Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Emir Abdullahiyan'a ve beraberlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.



Dost ve kardeş İran halkına ve vefat edenlerin ailelerine… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 20, 2024

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Reisi'nin vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.



Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 20, 2024

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilere Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.