Dezenformasyon uyarısı: "Türkiye’nin İsrail ile ticaret iddiaları asılsız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dezenformasyon uyarısı: "Türkiye’nin İsrail ile ticaret iddiaları asılsız"
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 Yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat işlemlerinin 2 Mayıs 2024 itibarıyla tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

"Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir."

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