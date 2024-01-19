Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uyardı! Dolandırıcılara kanmayın

Sosyal medyada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarı geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uyardı! Dolandırıcılara kanmayın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uyardı! Dolandırıcılara kanmayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı kullanılarak, vatandaşları dolandırma girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesinin amaçlandığına işaret edildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Dezenformasyonla mücadele # dolandırıcılık
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