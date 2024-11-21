Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'e 10 yıl hapis istemi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davası devam ederken, bazı isimlere yönelik "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda, Dilan Polat ile bir dönem ortaklık yapmış olan Nez Demir hakkında İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu’nca iki farklı dava açıldı.

Savcılık: Kamu Zararının Boyutu Büyük

Savcılık iddianamesine göre, Demir’in sahibi olduğu şirketin 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait defter, kayıt ve belgeleri gizlediği belirlendi. Yapılan incelemede, kamunun 1 milyon 235 bin TL doğrudan zarar gördüğü, sahte fatura kullanımı nedeniyle ise 161 bin TL’lik bir kamu zararı oluştuğu ifade edildi.

Nez Demir, soruşturma kapsamında verdiği ifadede şirket defterlerini nerede sakladığını hatırlamadığını belirterek, "Şirketi kurarken Dilan Polat ile kişi başı yaklaşık 100 bin TL harcadık. Ancak aramızda anlaşmazlık çıkınca şirketi kapattık" dedi.

Savcılık, Demir’in hem defter ve belgeleri gizleme hem de sahte fatura kullanma suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek iki ayrı suçtan toplam 10 yıla kadar hapis cezası istedi.