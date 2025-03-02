Dilan ve Engin Polat serbest bırakıldı!

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Avukatlarından açıklama geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dilan ve Engin Polat serbest bırakıldı!
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Son Dakika haberine göre, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, "Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı gözaltına alındı. Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtilirken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları açıklandı.

Çiftin avukatı Sevinç Horoz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ev araması sonucu herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Müvekkillerimiz Engin Polat ve Dilan Polat, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır."

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