Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni bir gelişme meydana geldi. Çift tahliye mi oluyor?

Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
Editör: Yağmur Biçen

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat soruşturmasında tutuklu bulunan tüm şüpheliler, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye edildi. Ancak 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan Dilan Polat ve diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak.

İKİ FARKLI SUÇLARINDAN DOLAYI TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Denize giren adam hayatını kaybetti!Denize giren adam hayatını kaybetti!Yurt
# dilan polat # engin polat # tahliye
Çok Okunanlar
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
ABD Filistin'in BM üyeliğine onay vermedi
ABD Filistin'in BM üyeliğine onay vermedi
Vatan Partisi'nin itirazı sonucunda muhtar değişti!
Vatan Partisi'nin itirazı sonucunda muhtar değişti!
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan ve HAMAS lideri arasındaki görüşmede ne konuşuldu? | ULUSAL HABER Hakan Fidan ve HAMAS lideri arasındaki görüşmede ne konuşuldu? | ULUSAL HABER Tokat Sulusaray'da 4.0 büyüklüğünde deprem! Tokat Sulusaray'da 4.0 büyüklüğünde deprem!