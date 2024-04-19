Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat soruşturmasında tutuklu bulunan tüm şüpheliler, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye edildi. Ancak 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan Dilan Polat ve diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak.

İKİ FARKLI SUÇLARINDAN DOLAYI TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.