Diploması sahte, savunması pişkin: ‘Osmanlı torunu’ bakın ne dedi!

Ankara'da yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında, Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı diplomanın gerçek olmadığı tespit edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan denetimlerde, Osmanoğlu’nun sisteme sahte belgeler yükleyerek mezuniyet belgesi düzenlediği belirlendi. Ayrıca, kendi adına kayıtlı telefon üzerinden defalarca mezuniyet sorgusu yaptığı da saptandı. Bu gelişmelerin ardından diploması iptal edildi.

"EDEP YAHU ÇIKIŞI"

Hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozan Osmanoğlu, Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur.”

Osmanoğlu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları da yalanladı:

“Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum.”

Sosyal medya kullanıcıları ise Osmanoğlu’nun bu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özellikle “Asalet, iftiraya cevap vermez” ve “Edep yahu…” gibi ifadeler, “bu nasıl pişkinlik” yorumlarıyla eleştirildi.