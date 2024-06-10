Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ toplantısı çerçevesinde Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da
Editör: Yağmur Biçen
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Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabında Fidan'ın görüşmelerine ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Bakan Hakan Fidan Moskova'da Ahıska Türkleri temsilcileriyle de buluştu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabında yapılan diğer bir paylaşımda ise, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ toplantısı için bulunduğu Moskova'da Ahıska Türkü soydaşlarımızın temsilcilerini kabul etti." ifadesi yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Dışişleri Bakanı # hakan fidan # rusya
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