Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan KYB'ye PKK uyarısı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Irak temaslarının ayrıntılarını katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Fidan, KYB'nin PKK ile ilişkilerinin ulusal güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.

- Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliği ve onu oluşturan ekibin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için bir problem olmanın ötesinde artık ulusal bir güvenlik tehdidi olmuştur. Süleymaniye'deki arkadaşlarımız yol yakınken hatalarından dönmeli... Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli bir şekilde kullanma konusunda kararlı.

Bakan Fidan’a, Irak’ı kuzeyi için ileri tedbirlerin gündemde olup olmadığı soruldu. Hakan Fidan soruya şu şekilde yanıt verdi:

- Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ne yapmamı bekliyorsunuz? Bu konuda açığız. Bu düşmanın senden istifade etmesinin yolunu engellemek benim görevim. Ben bunu yapacağım. Bunu yaparken de sana hile tuzak kurmuyorum, yüzüne söylüyorun. Bundan vazgeç çünkü bu senin lehine değil. Kimsenin lehine değil.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mart ayı başında Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi ile yaptığı toplantıda, bölücü terörle mücadele kapsamında “düşünce, planlama ve icrada süratli, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün” operasyonlar yapacaklarını söylemişti.