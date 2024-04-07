Dışişleri Bakanlığından mevzuat değişikliği

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan değişiklikler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayınlandı. Bakanlıkta genel müdürlüklerin sayısını artırdı.

Güney Asya Genel Müdürlüğü bünyesinden İran ve Irak konuları ayrıldı. İran-Irak Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Amerika ile Latin Amerika genel müdürlükleri ayrıldı. Latin Amerika Genel Müdürlüğü kuruldu. Bakanlık bu madde gerekçesi olarak, "Her coğrafyaya, bazen ülkeye yönelik ayrı bir genel müdürlük yapısı olmasını hedefledik" ifadelerini kullandı.

Değişiklikle birlikte, bakanlık dış ilişkileri, ekonomi, siyaset, ticaret, enerji, kültür, sağlık, güvenlik, savunma, teknoloji gibi konulardan oluşan bir bütün olarak gördüklerini belirtti. Bu nedenle İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Müdürlüğünün ismi yeniden adlandırıldı.

Genel Müdürlüklerin isimleri "İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri" olarak değiştirildi.