Diyarbakır'da bir aile daha evlat nöbetinde

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Muş'tan eyleme katılan aile, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Diyarbakır'da bir aile daha evlat nöbetinde
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Çocukları için gece gündüz mücadele ediyorlar. Ortak bir hedefleri var. HDP ve PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti günden güne büyüyor. Bir aile daha PKK'ya karşı ayağa kalktı.

Baba Hiyasettin Demir Muş'tan katıldı eyleme. 2012'de kandırılarak dağa götürülen oğlu İhsan için mücadele edecek. Bir an önce oğluna kavuşacağı günü bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin nöbeti, 3 Eylül 2019'da başlamıştı.

Tekirdağ'da sahil kızıla boyandıTekirdağ'da sahil kızıla boyandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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