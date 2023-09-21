Diyarbakır'da bir aile daha evlat nöbetinde

Çocukları için gece gündüz mücadele ediyorlar. Ortak bir hedefleri var. HDP ve PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti günden güne büyüyor. Bir aile daha PKK'ya karşı ayağa kalktı.

Baba Hiyasettin Demir Muş'tan katıldı eyleme. 2012'de kandırılarak dağa götürülen oğlu İhsan için mücadele edecek. Bir an önce oğluna kavuşacağı günü bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin nöbeti, 3 Eylül 2019'da başlamıştı.