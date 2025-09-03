Diyarbakır’da muska davası: 175 milyonluk mal varlığı ortaya çıktı

Diyarbakır’da para karşılığı "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuksuz 11 sanık hakkında 3 yıldan 17 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanıklar A.A, C.A, F.A, E.A, İ.B, A.G, A.B, E.B, S.A, S.B. ve S.A. hakkında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 31 Ağustos 2023’te ulusal ve yerel basında, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’ndeki bir adreste "para karşılığı muska yazıldığı" iddialarına ilişkin yer alan haberler üzerine A.A. hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince A.A’nın ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldığı ifade edilen iddianamede, aramalarda ele geçirilen jelatine sarılmış 96 yazı ile kağıda sarılmış bazı yazılar, 23 kurşun, ipe sarılı halde üçlü muska, 4 kaşe, sıra fişi olarak kullanılan 30 kağıt, çok sayıda halka, görüntü kayıt cihazı ve cep telefonuna el konulduğu kaydedildi.

MASAK RAPORUNA GÖRE SANIKLARIN MAL VARLIĞI

İddianamede, MASAK raporunun sanıkların 175 milyon lirayı bulan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının bulunduğunu doğruladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin tamamı A.A'nın dolandırıcılık faaliyeti kapsamında gelir elde ettiğini bilmektedir. Bu hususun ticari bir faaliyete dayandığı taraflarca iddia edilmiş ancak taraflar buna ilişkin samimi ve geçerli bir delili dosyaya ibraz edememişlerdir. Tape kayıtları da şüphelileri doğrulamamaktadır. Şüpheli S.A'nın mesleğinin öğretmenlik olduğu görülmektedir ancak üzerine kayıtlı mal varlığının yaklaşık 44 milyon lira olduğu kolluk birimi tarafından hazırlanan değer tespit tutanağından anlaşılmaktadır. Bu kapsamda S.A'nın mevcut meslek bilgisi ile bu geliri temin edemeyeceği açıkça ortadadır. Yine S.A'ya yönelik tape kayıtları göz önünde bulundurulduğunda suç gelirinin izinin kaybettirilmesinde diğer şüphelilerle birlikte iştirak halinde hareket etmektedir. Şüpheli A.G. ise A.A'nın adresinde çalışan olarak konumlanmıştır. Tüm eylemleri bizzat görmekte ve duymakta buna rağmen adına kayıtlı banka hesaplarının kullanımını A.A'nın kullanımına bırakmıştır. Şüpheliler E.B. ve A.B'nin, aralarında kan bağı olmayan A.A'nın eylemlerinden haberdar oldukları görülmektedir."

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin suç gelirinin aklanması eyleminde iştirak halinde hareket ettikleri, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve A.A'nın ilk olarak kişilerin dini inançlarını istismar etmek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği ve suç gelirinin izini kaybettirme ve kaynağından uzaklaştırma biçiminde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlediği anlaşılmıştır. Diğer şüphelilerin suç gelirini, bildikleri hali ile kabul ettikleri, akabinde bu gelirle üzerlerine taşınır/taşınmaz mal temin ettikleri ve bu şekilde üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu belirlenmiştir. A.G'nin de suç gelirinin izinin kaybettirilmesinde kendi bankacılık sisteminin kullanılmasını A.A'ya tahsis etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmıştır. Haklarında kamu davası açılmasına yetecek yeterli delil bulunan sanıkların yargılamasının yapılarak üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına talep olunur."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, mal varlıklarına el konulan tutuksuz sanıklar A.A, C.A, F.A, E.A, İ.B, A.G, A.B, E.B, S.A, S.B. ve S.A. hakkında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 3 yıldan 17 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Diyarbakır’da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 1 Eylül 2023’te gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.