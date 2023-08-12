Doğanşehir fayı kırılıyor mu? Malatya depremi sonrası Okan Tüysüz açıkladı

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya'da peş peşe gerçekleşen depremler sonrası bir açıklama yaptı. Gün içinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkez üslü peş peşe depremler gerçekleşmişti. Bu depremlerden en büyüğünün AFAD tarafından 4,8 büyüklüğünde olduğu açıklanmıştı. Yaşanan depremler bölge halkında paniğe neden olmuştu. Yaşanan depremlerin Doğanşehir Fayı'nın kuzey ucunda gerçekleştiği söylenmişti. Prof. Dr. Okan Tüysüz bütün bu konularla ilgili merak edilenleri açıkladı.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ'ÜN MALATYA DEPREMLERİ SONRASI AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya depremlerinin ardından şu açıklamayı gerçekleştirdi:

Malatya'da olan deprem ler üzerine biraz bilgi verelim. Önce faylar hakkında: Deprem üretme potansiyeli olan fayları gruplara ayırıyoruz, bizim için en önemli fay son 11.000 yılda en az bir defa deprem üretmiş fay demektir. Buna Holosen fayı diyoruz ve en önemli diri fay bu gruptakiler. Bundan uzun aralıklarla deprem üretmiş faylar da var, ama şimdilik bunları unutalım, tarihsel kayıtlarda yaklaşık 2.000 yıl geri gidebildiğimizi de not edelim. Bu ve benzeri faylardan ülkemizde belki onbinlerce var.

Biz diri fayı tarihsel kaynakları inceleyerek, arazide yaratmış olduğu deformasyondan ya da faylar üzerinde yaptığımız kazılardan tanımlıyoruz. Öyle bir fay düşünün ki çok uzun aralıklarla deprem üretiyor, yüzeyde yarattığı deformasyon da bu uzun süreçte siliniyor. Bu tür verisi olmayan fayları belirlemek çok zor. Türkiye Diri Fay Haritasında gösterilen 487 faya ileride yapılacak çalışmalarla yeni veriler bulunursa başka faylar katılabilir. 1996 haritasındaki faylara 2013 de çok sayıda yeni fay eklendiği gibi.

6 Şubat depremlerinden sonra sahada çalışan meslektaşlarımız böyle bir fay belirlediler ve adını Doğanşehir kuzeyindeki Çığlık köyüne aften Çığlık Fayı veya Doğanşehir fayı koydular. Bu fay Doğanşehir içerisinden geçerek kuzeydoğuya doğru yaklaşık 15-20 km kadar izleniyor ve daha sonra kayboluyor. Son iki günde Malatya Yeşilyurt civarında 200 e yakın deprem oldu, en büyüğü 5.3, üç tanesi 4 ten büyük. Deprem merkez üstlerinin izdüştüğü alanlar Çığlık/Doğanşehir fayının kuzeydoğu uzanımında ancak tam olarak ona da izdüşmüyor (Mavi çizgi bu fay). Bu merkez üstlerinin yakınında bilinen bir fay yok.

Yeni fay mı oluştu? Bu çok zayıf bir olasılık, çünkü faylar insan ömrüne oranla çok daha uzun süreçlerde oluşuyorlar. Daha önce farkına varmadığımız bir fay olması daha büyük olasılık. Deprem biliminde çok sayıda bilinmeyen olduğunu daha önce belirtmiştim.

Bundan sonra ne beklenir? Eğer bölgede 7 ve üzeri deprem yaratacak bir fay olsaydı bu daha önce belirlenir ve aynı zamanda daha eski depremler ile kendini gösterirdi. Her ne kadar çok sayıda bilinmeyen olsa da kanaatim Malatya ile Yeşilyurt arasında bu tür büyük bir deprem olmayacağı yönünde. Ancak buradaki sismik aktivite günler belki de aylar boyunca sürerse şaşırtıcı olmayacaktır. Bilhassa hasarlı binalardan uzak durmakta yarar var.