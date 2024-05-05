Doğu Perinçek okurlarıyla buluştu! Ankara'da imza gününde uzun kuyruklar oluşturdu

Genel Başkan Doğu Perinçek’e kitap imzalatmaya gelen okurlar uzun kuyruklar oluşturdu. Perinçek, imza sırasında okurlarıyla kitaplar üzerine sohbet de etti. 50'nin üzerinde eserin sahibi olan Perinçek, kitapların insanlığın birikimi olduğunun altını çizdi.

"Kitap aslında insanlığın tecrübesi birikimi. Kitabı sevmek, tanıtmak benim için ayrıca bir mutluluk. Benim de hayatım hep kitapların içinde geçti, kitap sevgisiyle büyüdüm. Kitap bizim için kutsal. Kitap fuarlarını başarıyla izliyoruz."