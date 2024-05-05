Doğu Perinçek okurlarıyla buluştu! Ankara'da imza gününde uzun kuyruklar oluşturdu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ankara’da düzenlenen kitap fuarında okuyucularıyla bir araya geldi. Kitap imzalatmak için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. 50'nin üzerinde eseri olan Perinçek, kitapların insanlığın birikimi olduğunu söyledi.
Genel Başkan Doğu Perinçek’e kitap imzalatmaya gelen okurlar uzun kuyruklar oluşturdu. Perinçek, imza sırasında okurlarıyla kitaplar üzerine sohbet de etti. 50'nin üzerinde eserin sahibi olan Perinçek, kitapların insanlığın birikimi olduğunun altını çizdi.
"Kitap aslında insanlığın tecrübesi birikimi. Kitabı sevmek, tanıtmak benim için ayrıca bir mutluluk. Benim de hayatım hep kitapların içinde geçti, kitap sevgisiyle büyüdüm. Kitap bizim için kutsal. Kitap fuarlarını başarıyla izliyoruz."
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e kitap imzalatmak için gelen gençlerin Kaynak Yayınları standına ilgisi de dikkat çekti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi