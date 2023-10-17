Doğu Perinçek Türkiye'nin Rotasını Çiziyor!

Doğu Perinçek, Meclis'te görüşülen tezkerenin Türkiye'deki saflaşmayı gösterdiğini belirtti. Amerika'nın Türkiye'yi bölgesel olağanüstü tehlike olarak gösterdiğini hatırlatan Perinçek, "CHP, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, EMEP... Bunlar Amerikancı partiler. Çünkü Amerika diyor 'Türkiye Suriye'ye girmesin' diye" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- CHP, Yeşil Sol Parti, TİP, EMEP bunlar Amerikancı partiler. Çünkü Amerika diyor "Türkiye Suriye'ye girmesin" diye...#canlı izlemek için:https://t.co/eple4hLQU3 pic.twitter.com/cxEcxoaxWw — Ulusal (@ulusalkanal) October 17, 2023

Perinçek, Türkiye İşçi Partisi'nin ve EMEP'in "hayır" oyu vermesini eleştirdi. Perinçek, "Emperyalizmin güdümündeki, Amerika'nın solcuları. Amerika diyor, "Türkiye Suriye ve Irak'a girmesin" diyor. TİP ve EMEP adını taşıyan iki parti de tamamen Amerika'nın güdümünde olduğunu bu oylamayla gösterdi."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- TİP ve EMEP adını taşıyan iki parti de tamamen Amerika'nın güdümünde olduğunu bu oylamayla gösterdi.#canlı izlemek için:https://t.co/eple4hLQU3 pic.twitter.com/X5aEz4bE9r — Ulusal (@ulusalkanal) October 17, 2023

Perinçek, emperyalizm çağında ezen milletlerin ve ezilen milletlerin olduğunu belirtti. Perinçek, ezenlerin milletçe, işçisiyle, burjuvazisiyle, ezilenlerin de aynı şekilde işçisi ve burjuvazisiyle ezildiğini belirtti. Perinçek, Lenin'in teorisini hatırlattı. Perinçek, "Hamas'la beraber olan solcu olamaz" ifadesini kullananların emperyalizme hizmet edeceğini vurguladı. Perinçek, Hamas'ın eline silahla emperyalizme karşı mücadele ettiğini vurguladı.

Perinçek, bu oylamada İyi Parti'nin Meral Akşener olduğu halde tezkereye evet demesinin sebebinin tabanı olduğunu belirtti. Perinçek, TİP gibi partilerin tabanı olmadığını, onları bu halkın içinde tutan hiçbir kuvvet olmadığını belirtti.

Doğu Perinçek, İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasını vahşet olarak niteledi. Perinçek, Numan Kurtulmuş'un "sesimizi daha gür çıkaracağız" sözlerini değerlendirdi. Perinçek, "Dünyada daha gür ses çıkararak savaş kazanmış bir tek örek yoktur. Ses çıkarmak savaşın propaganda cephesi. Propaganda ile savaş kazanılmaz. Savaş tüfekle kazanılır, elinde silah tutan insanla kazanılır. İstediğiniz kadar Türkiye'den yüksek sesle bağırın. Bağırtılarla savaş kazanılmaz. Propaganda yapalım ama üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemek o gürültü içinde kayboluyor." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Savaş bağırmakla kazanılmaz. Silahla kazanılır, elinde silah tutan insanla kazanılır. İstediğiniz kadar Türkiye'den yüksek sesle bağırın, bu bağırtılar üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemeyi örtüyor.… pic.twitter.com/n8TnEg7IpQ — Ulusal (@ulusalkanal) October 17, 2023

Perinçek, İsrail'e darbe vurmak için Suriye ile Türkiye'nin anlaşarak, PKK ve DEAŞ'ın temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna'da Türkiye'nin ABD'nin yanında olmaya son vermesi gerektiğini belirtti. Ukrayna'nın İsrail'i desteklediğini belirten Perinçek, Türkiye'nin emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadele cephesinde olması gerektiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye hükümetine önerimiz Vatan Partisi olarak şudur; Suriye ile anlaşacaksın. Suriye'nin kuzeyinden ABD güdümündeki PKK'yı DEAŞ'ı temizlediğin zaman bu İsrail'e büyük bir darbedir. #canlı izlemek için:… pic.twitter.com/YAN52iOA2r — Ulusal (@ulusalkanal) October 17, 2023

Perinçek, Erdoğan'ın "Amerika'nın Akdeniz'de ne işi var" sözlerini hatırlatarak, "ncirlik'te Amerikan uçakları ne arıyor? Kürecik'te ne arıyor Amerikan radarları? Amerika nere İncirlik, Kürecik, İzmir nere? Ne arıyor Türkiye NATO'da? Eğer Türkiye Filistin'in yanında gür ses çıkartacaksa Türkiye şunu söyleyecek, 'Türkiye artık NATO'da kalamaz, NATO Türkiye'nin düşmanıdır" ifadelerini kullandı. Perinçek, Türkiye'nin antiemperyalist cephede kararlı duruşunun, Filistin'e Mehmetçik göndermekten bin kat daha etkili olacağını vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- İncirlik'te Amerikan uçakları ne arıyor? Kürecik'te ne arıyor Amerikan radarları? Amerika nere İncirlik, Kürecik, İzmir nere? Ne arıyor Türkiye NATO'da? Eğer Türkiye Filistin'in yanında gür ses çıkartacaksa Türkiye… pic.twitter.com/DpCxNBUUns — Ulusal (@ulusalkanal) October 17, 2023

Perinçek, Filistin meselesinin sırf Müslümanların birleşmesiyle başarıya ulaşamayacağını belirtti. Perinçek, Rusya, Çin gibi devletlerin de bu meselede Filistin'in yanına çekilmesi gerektiğini belirtti. İsrail ve Amerikan emperyalizmine karşı kuvvetlerin de bu davanın yanına çekilmesi gerektiğini vurguladı. Perinçek, sırf Müslüman ülkelerin dost olarak görülerek bu sorunun başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Perinçek, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın açıklamalarını da değerlendirdi. Perinçek, Ümit Özdağ'ın İsrail güdümlü olduğunu belirtti. Perinçek, "İsrail güdümlü olduğunu da kendisi ispatlıyor. İnsanlığın ezici çoğunluğu Filistin'in yanındayken Filistin düşmanlığını bu kadar cüretkarane söyleyen bir insan yok." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Ümit Özdağ ve Zafer Partisi, Arap düşmanlığının şampiyonu. Neden, çünkü İsrail güdümlü. İsrail güdümlü olduğunu da kendisi ispatlıyor. İnsanlığın ezici çoğunluğu Filistin'in yanındayken Filistin düşmanlığını bu kadar… pic.twitter.com/cUSVZsl7j5 — Ulusal (@ulusalkanal) October 17, 2023

Perinçek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Perinçek, Hakan Fidan'ın açıklamalarında olumlu noktalar olduğunu belirtti. Perinçek, Hakan Fidan'ın "Filistin'in garantörü olmalıyız" ifadelerine karşılık, Fidan'ın hükümet yetkilisi olarak adım atması gerektiğini vurguladı. Perinçek, BMGK'da Çin ve Rusya'ya çağrı yapılmasının ise olumlu olduğunu değerlendirdi. Perinçek, hükümetin şu anda bir politikası olmadığını söyledi.

Perinçek, artık sadece silah kullanmadan İsrail'in durdurulamayacağını belirterek, "Türkiye yarın Suriye, İran, Irak ile anlaşacak, bölgedeki terörü temizleyecek. Bakın dengeler nasıl değişiyor" ifadelerini kullandı. Perinçek, artık tek garantinin silah kullanma garantisi olduğunu aktararak, "İslam ülkeleri birleşir bir deklarasyon yayınlar, Filistin'in garantörüyüz dedikten sonra noktayı koyarsa orada bir garanti yok. İslam ülkeleri derse ki eğer İsrail'e "eğer eylemlerini durdurmazsan biz karşında silahla duracağız" derse ancak o zaman olur." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye yarın, Suriye, Irak'la, İran'la ve Rusya'yla anlaşacak, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki ABD ve İsrail güdümlü terör örgütlerini temizleyecek. Bakın dengeler nasıl değişiyor. #canlı izlemek için:… pic.twitter.com/gbgeqRJ1aS — Ulusal (@ulusalkanal) October 17, 2023

Perinçek, İsrail'in Filistin'de hastaneye saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Perinçek, "Sayın Cumhurbaşkanı Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Yemen'e ne öneriyorsunuz? Sadece protesto... Bugün silah dışında Filistin'in hastanesini kurtaracak bir güç yok" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Hamas'ın açıklamasını da değerlendirdi. Perinçek, "Bu savaşan kuvvetlerin açıklamasıdır" ifadelerini kullandı. Perinçek, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın somut bir müdahale önerisiyle uluslararası toplantılara gitmesi gerektiğini vurguladı.

Perinçek, Ukrayna'nın Karadeniz'deki İsrail, Yunanistan'ın da Akdeniz'deki İsrail olduğunu vurguladı. Perinçek, İsrail-Yunanistan-Ukrayna ittifakının bu savaşta ortaya çıktığını belirterek, "bunun karşısındaki cephenin kurulması gerekir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Dışişleri Bakanımızın uluslararası topluma somut bir müdahale önerisiyle gitmesi lazım.

- Ukrayna Karadeniz'deki İsrail'dir. Yunanis'tan Akdeniz'deki İsrail'dir.… pic.twitter.com/M7iLzNRYmZ — Ulusal (@ulusalkanal) October 17, 2023

Perinçek, İsrail'in Gazze'deki hastanenin bombalanması sonrası herkesin kınamasını eleştirdi. "Onların kınaması batsın" ifadelerini kullanan Perinçek, kınamaların aldatmaya yönelik olduğunu vurguladı. Perinçek, Biden'ın da kınayacağını belirterek, "kınama politikası batmadan doğru çözüm gün yüzüne çıkmayacak" ifadelerini kulandı. Perinçek, Meclis'in yayınladığı bildiriyi de eleştirerek, "bunu bizim cephenin bildirisi olarak görmüyorum" dedi. Perinçek, "AK Parti, MHP ve PKK'yı yan yana getirmesi bu bildirinin karakterini ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.