Doğu Perinçek'ten 10 Kasım Mesajı! "Atatürk'ün Devrimci Karakteri En Büyük Mirastır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 10 Kasım mesajı şu şekilde:

Türkiyemiz tarih yapacağı bir sürece girmiştir.

1980’de Türkiyemize dayatılan Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Batı’dan kredi dilenen Borçlanma Ekonomisi iflas etmiştir. Millî Devletimizi zaafa uğratan Atlantik sistemine bağımlı siyasetler çıkmazdadır. Batı emperyalizminin dayattığı uyuşturucu ve LGBT belâsından kurtulmak, artık yakıcı görevdir.

Önümüzde devrimci karar ve eylemle aşacağımız büyük zorluklar bulunuyor.

Türkiyemiz, varolan Atlantik güdümlü sistemi Bağımsızlık ve Üretim Devrimiyle aşacaktır.

Türkiye iki yüzyıllık Milli Demokratik Devrimimizi tamamlama sürecine girmiştir. Bu devrimin doruğunda Atatürk’ün tarihî önderliği vardı ve bugün yine o var.

Bu koşullarda Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk’ün devrimci karakteri en büyük esin kaynağımızdır.

Atatürk emperyalizmi ve Ortaçağ ilişkilerini mezara gömme davasında dünya ölçeğinde büyük işlere önderlik etti. Başarısının sırrı, Anadolu’nun bağrında millî bir devlet kurmaktı ve kurdu.

Emperyalizm, Atatürk’ü toprağa gömmek için her tertibe başvurdu, her aleti kullandı. Ama başaramadı. Bugün Türkiye’de yükselen yine Atatürk’ün Devrimciliğidir.

Atatürk’le birlikte olanlar kazanacak, Atatürk’e düşman olanlar kesinlikle kaybedecektir.

Mustafa Kemal Paşa, Asya Çağının büyük devrimci önderleri arasında özel bir konumdadır. Mazlum Milletlerin devrimle kurtuluş ateşini yakmıştır.

Vatan Partisi önümüzdeki zorlukları Atatürk’ün bize bıraktığı devrimci bilinç ve cesaretle aşmak için milletimizi seferber ediyor ve örgütlüyor.

Kararlıyız ve geleceğe umutla bakıyoruz.

Çünkü Türk milleti gibi büyük bir kuvvete sahibiz.

Çünkü Türkiyemiz, Asya’dan yükselen yeni uygarlığın öncü konumlarındaki görevini başaracak güçtedir.

Çünkü Atatürk ve imparatorluklar birikimi gibi büyük tarihsel mirasa sahibiz.