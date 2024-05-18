Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı! "Güçlü devlet güçlü hükümeti kuracağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 19 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Perinçek mesajında, "Bugün mücadele Milli Devlet mevzisindedir" ifadelerini kullandı. İşte Perinçek'in mesajının tamamı.

MİLLÎ DEVLETİN İLK ADIMI 19 MAYIS

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa, devrimci bir hükümet kurmak için Samsun'a çıktı. Türkiye'nin kurtuluşu, bağımsızlığı için tek çözüm, devrimci bir hükümetin ve meclisin kumanda ettiği millî orduyla düşmanı yenmekti. Millî devletin ilk adımı 19 Mayıs'ta atıldı.

Bugün de Türkiye'nin kilit meselesi Millî Devletimizi zaaftan kurtararak Atlantik Sisteminin dışına çıkmak ve Üretim Devrimini başarmaktır. Bu sürece Üreticilerin Millî Hükümeti ile önderlik ederiz. ABD’nin dayattığı Atlantik Sisteminin özü, Millî Devletimizi tasfiye etmektir.

Bugün mücadele, Millî Devlet mevzisindedir.

Türkiyemizin güvenliği için, ABD-İsrail tehditlerine meydan okuyan cesur ve tutarlı bir hükümet gerekiyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de odaklanan tehdidi etkisiz kılmak için, Komşularımızla ve Asya ülkeleriyle Karadeniz'den Hürmüz Boğazı'na kadar cephe oluşturmak, günün görevidir. Geçim derdimizi ancak Üreticiyi baş tacı yaparak çözebiliriz. Vatan Partisi, programı, yedi ateşten geçmiş kadroları ve gençliğiyle görev başındadır. Vatan Partisi, Güçlü Devlet Üreten Millet için göreve hazırdır. Türkiye'nin kahramanlara ihtiyaci var. Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk gibi düşüneceğiz. Atatürk gibi yapacağız.

Önümüzdeki zorlukları 19 Mayıs'ın kararlılık ve cesaretiyle aşacağız. Milletimize güveniyoruz.

Kararlıyız: Millî Devletimizi zaaflardan kurtaracağız.

Devletin temel kurumlarını İstiklâl Savaşımızın değerleri üzerinde yeniden inşa edeceğiz!

Güçlü Devleti Güçlü Hükümeti kuracağız!