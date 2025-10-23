Doğu Perinçek’ten Aliyev’e ‘Hahamlar Konferansı’ mektubu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 4-6 Kasım 2025 tarihlerinde Bakü’de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı’nın iptal edilmesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Haydaroğlu Aliyev’e mektup yazdı.

Doğu Perinçek’ten Aliyev’e ‘Hahamlar Konferansı’ mektubu
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 4-6 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı öncesinde, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Haydaroğlu Aliyev’e hitaben bir mektup kaleme aldı.

Perinçek, mektubunda konferansın iptal edilmesini talep etti:

Sayın İlham Haydaroğlu Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Basına yansıyan bilgilere göre, 4-6 Kasım 2025 tarihlerinde, Bakü’de, “Avrupa Hahamlar Konferansı” yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yüzlerce hahamın bir araya geleceği bu konferansta, İbrahim Anlaşmaları’nın ve Siyonizme karşı faaliyetlere yönelik çalışmaların ele alınacağı yine medyada yer almaktadır.

ÜLKEMİZE VE KOMŞULARIMIZA YÖNELEN TEHDİTLERİ AĞIRLAŞTIRACAK

Daha önce hiçbir Müslüman ve Türk ülkesinde yapılmayan bu konferansa başkentimiz Bakü’nün ev sahipliği yapması, Batı Asya’da ve Kafkaslarda ülkelerimize ve komşularımıza yönelen tehditleri ağırlaştıracak, bütün insanlık cephesinde, Türk ve İslam dünyasındaki birlikteliğimize de zarar verecektir.

Sizin tecrübeli yönetiminizdeki Azerbaycanımızın ABD-İsrail cephesinde yer alması mümkün değildir. Bu konferansın kardeş Azerbaycanımızda yapılması, gelecekte hep bir leke olarak anılacaktır.

Bu konferansın iptal edilmesini, ülkelerimizin bağımsızlığı, güvenliği, geleceği ve Yükselen Asya Uygarlığındaki öncü konumu bakımından yüksek takdirlerinize sunuyorum.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek

