Doğu Perinçek'ten İran'a taziye mesajı! "Şehitlerimizin hatırasını Asya Çağı’nın zaferlerinde yaşatacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Ayetullah Hamaney'e hitaben yazılan taziye mesajında "Sayın Reisi bize ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı Türkiye, İran, Azerbaycan devlet ve milletleri olarak omuz omuza mücadeleyi emanet etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Perinçek'in taziye mesajı şu şekilde:

Sayın Ayetullah Seyyid Ali Hamanei,

İran İslam Devrimi Rehberi

Kardeş İran İslam Cumhuriyeti’nin faziletli Cumhurbaşkanı Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’nin şehadeti nedeniyle İran Devletinin ve Milleti’nin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

Merhum Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Merhum Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Merhum Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti, Merhum Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve helikopter görevlisi merhum kardeşlerimize Allah’tan rahmet dileriz.

Sayın Reisi bize ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı Türkiye, İran, Azerbaycan devlet ve milletleri olarak omuz omuza mücadeleyi emanet etmiştir. Bu emanetin değerini biliyoruz ve şehitlerimizin hatırasını Asya Çağı’nın zaferlerinde yaşatacağız.

Yükselen Asya Uygarlığının ön cephesindeki devletler ve milletler olarak insanlığın ortak geleceği için omuz omuza mücadelede dayanışma ve kardeşlik duygularıyla,

Selam ve saygılar sunarız.

Doğu Perinçek