Dolandırıcılık şebekesine ağır darbe: 18 ilde dev operasyon!

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Nitelikli Dolandırıcılıkoperasyonlarında büyük bir şebekenin çökertildiğini belirtti. Şüphelilerin, yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak 537 kişiyi toplam 984 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

5 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 41’i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar; İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN MESAJ

Yerlikaya, başarılı operasyonda emeği geçen valilikleri, başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nü ve görev yapan polisleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:
“Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.”

