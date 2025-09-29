Manisa’da katliam gibi kaza: 5 can kaybı, 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara D300 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobil, kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.