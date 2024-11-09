Donald Trump döneminde Türkiye'yi ne bekliyor? Milli İstihbarat Akademisi'nden dikkat çeken analiz

Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesiyle Türkiye-ABD ilişkilerini nelerin beklediği merak konusu…

Milli İstihbarat Akademisi, bu kapsamda ABD seçimleri ve Türkiye'ye olası etkilerini içeren analiz raporu hazırladı.

Analizde, Trump yönetimindeki ABD’nin, lider odaklı ve pragmatik karar alma yaklaşımıyla dış politikada daha stratejik ve müzakereye dayalı bir tutum sergileyebileceği öngörülüyor.

Analize göre, Türkiye ve ABD'nin bölgesel çıkarlarının örtüştüğü alanlarda iş birliği için yeni fırsatlar doğabilir. Özellikle F-35 programına yönelik kısıtlamaların aşılması, Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu bir gündem yaratabilir.

Milli İstihbarat Akademisi, Trump yönetiminin küresel askeri varlığını sınırlama eğiliminde olduğunu ancak caydırıcılığı koruma çabasının sürdüğünü belirtiyor.

Analizde Trump yönetiminin terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini gözden geçirme ihtimalinin, Türkiye’nin ABD ile terörle mücadelede daha sıkı bir işbirliği zemini oluşturabileceği fikri işleniyor. Ancak, Trump’ın İran’a yönelik sertleşebilecek politikalarının ve İsrail’in Doğu Akdeniz’deki etkisinin artmasının Türkiye’nin çıkarlarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Türkiye’nin, bu süreçte bölgesel işbirliğini derinleştirme ihtiyacı duyabileceğine dikkat çekiliyor.

TRUMP'IN SAVAŞI BİTİRME POLİTİKASI

Milli İstihbarat Akademisi'nin analizine göre, Trump’ın Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları, Türkiye için Karadeniz’de istikrar ve ekonomik fırsatlar yaratabilir. Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasında üstleneceği rol, Türkiye-ABD ilişkilerini de güçlendirebilir.

Analizde dikkat çeken bir diğer başlık da Mısır ve Yunanistan ile normalleşme süreçleri... Buna göre, her iki ülkeyle diyalog süreçlerinin derinleştirilmesi ve bölgesel istikrarı önceleyen girişimlerin sürdürülmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını koruma çabalarına katkı sağlayacak.

TRUMP'IN ÇİN'E YAPTIRIM POLİTİKASI

Analizde ayrıca, Trump’ın Çin’e yönelik sert ekonomik tedbirlerinin Türkiye için tedarik zincirinde yeni fırsatlar sunabileceği belirtiliyor. Bu süreçte Türkiye’nin enerji projelerinde de önemli kazanımlar elde edebileceği savunuluyor.