Drone destekli operasyon: Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan maskeli hırsızlar, jandarmanın drone yardımıyla düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Drone destekli operasyon: Hırsızlar kıskıvrak yakalandı
Yayınlanma:

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde dün gece yaşanan olayda, bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 kişi, teknolojinin etkin kullanımıyla kısa sürede yakalandı. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin hareketlerini drone ile tespit etti ve bölgeye hızlıca müdahale etti.

DRONE İLE HAVADAN TAKİP

Olayın ardından bölgeye sevk edilen 3 Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), drone görüntülerinden yola çıkarak şahısların arazide saklandığı noktaları belirledi. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, fabrikanın çevresinde bekleyen bir kamyonet ve içindeki 1 kişi daha gözaltına alındı.

Drone yardımıyla gerçekleştirilen operasyon, güvenlik güçlerinin teknolojiyi ne denli etkin bir şekilde kullanabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, hırsızlıkla mücadelede yenilikçi yöntemlerin suçların önlenmesinde ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, olayda kullanılan kamyonet de detaylı incelemeye alındı.

Perinçek'ten soruşturma iddialarına yanıt: "Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"Perinçek'ten soruşturma iddialarına yanıt: "Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"Siyaset
Bakanlık açıkladı: Kanserojen maddele içeren ürünler listesi yayınlandıBakanlık açıkladı: Kanserojen maddele içeren ürünler listesi yayınlandıSağlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ drone hırsızlık
Günün Manşetleri
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Polonez işçileri kefenlerini giydi
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Suriye'nin sorumlusu biziz açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Trafik denetimi verileri açıklandı
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme
Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü
Çok Okunanlar
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor" "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?" "Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler