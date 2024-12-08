Drone destekli operasyon: Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde dün gece yaşanan olayda, bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 kişi, teknolojinin etkin kullanımıyla kısa sürede yakalandı. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin hareketlerini drone ile tespit etti ve bölgeye hızlıca müdahale etti.

DRONE İLE HAVADAN TAKİP

Olayın ardından bölgeye sevk edilen 3 Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), drone görüntülerinden yola çıkarak şahısların arazide saklandığı noktaları belirledi. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, fabrikanın çevresinde bekleyen bir kamyonet ve içindeki 1 kişi daha gözaltına alındı.

Drone yardımıyla gerçekleştirilen operasyon, güvenlik güçlerinin teknolojiyi ne denli etkin bir şekilde kullanabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, hırsızlıkla mücadelede yenilikçi yöntemlerin suçların önlenmesinde ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, olayda kullanılan kamyonet de detaylı incelemeye alındı.