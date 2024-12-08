Bakanlık açıkladı: Kanserojen maddele içeren ürünler listesi yayınlandı

Kanserojen boya kalemleri, boğulma riski taşıyan oyuncaklar ve kurşun içeren eldivenler gibi tehlikeli ürünlerin listesi, ailelerin çocuk ürünleri konusunda daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

Hangi Ürünler Toplatılıyor?

Maxx Plus boya kalemlerinde yapılan testler, sınır değerlerin üzerinde kanserojen fitalat maddesi içerdiğini gösterdi.

Çocukların oynadığı Seven Color Crystal Ball adlı suda büyüyen oyuncak, 24 saat içinde boyutunu yüzde 50’den fazla artırarak boğulma riski taşıdığı için tehlikeli bulundu.

Sevimli Balıkçı oyuncağı da benzer şekilde boğulma tehlikesi oluşturduğu için listede yer aldı.

Kurşun İçeren Eldivenler ve Güvensiz Kıyafetler

Pakistan üretimi Kidz Tryon kaleci eldivenleri, limitlerin üzerinde kurşun içeriği nedeniyle sağlığı tehdit ediyor.

Bazı çocuk ve bebek kıyafetlerinde boğulma riski yaratabilecek düğme ve ip detayları tespit edildi.

Evde Kullanılan Ürünlerde Tehlike

Myhaf marka tuz ruhu, güvenlik uyarıları ve kilitli kapak bulundurmadığı için piyasadan çekiliyor.

Matrax etkinlik döşemesi ise çocuklar için boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılacak.

Geçmişte Toplatılan Tehlikeli Ürünler

Ticaret Bakanlığı, daha önce de şu ürünleri güvensizlik nedeniyle piyasadan çekmişti:

İmitasyon küpe: Yüksek kurşun içeriği.

Tuvalet temizleyici tablet: Zararlı kimyasal içerik.

Sıkılabilir dinozor oyuncağı: Bebekler için boğulma riski.

Yılbaşı süsleri: Elektrik çarpma tehlikesi.

Tüketicilere Uyarılar

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünleri takip etmek için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemini kullanmanın önemini vurguluyor. Ayrıca:

Çocuk ürünleri alırken CE sertifikasına dikkat edilmesi,

Ürünlerin kullanım talimatlarının mutlaka okunması,

Riskli görülen ürünlerin satın alınmaması öneriliyor.

Bu kararlar, ailelerin çocuklarının güvenliği için bilinçli davranması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ticaret Bakanlığı, bu tür önlemlerle ciddi sağlık ve güvenlik tehditlerini azaltmayı amaçlıyor.