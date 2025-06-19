Dubai vaadiyle çıktı, Uganda’da kayboldu: 22 yaşındaki Furkan’dan 18 gündür haber yok

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan Aytepe ailesi, 22 yaşındaki oğulları Furkan Aytepe’den 18 gündür haber alamıyor. Aileye göre Furkan, işsiz olduğu dönemde aile dostları Bülent K. tarafından yurt dışında çalışmak üzere yönlendirildi. İddiaya göre, kendisine Dubai’de bir iş ayarlandığı söylenen genç adam, geçtiğimiz ay yurt dışına çıktı. Ancak daha sonra Furkan’ın Dubai yerine Uganda’ya götürüldüğü ortaya çıktı.

“SALIDAN CUMARTESİYE KADAR KONUŞTUK, SONRA TAMAMEN KESİLDİ”

Furkan Aytepe’nin annesi Fatma Aytepe, son konuşmalarının üzerinden 18 gün geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Oğlum Dubai’ye gidecek diye hazırlandı ama Uganda’ya gönderildi. Salıdan cumartesiye kadar konuştuk ama cumartesi akşamı saat 19.30’dan sonra iletişim kesildi. Bugün 18 gün oldu. Ne oğluma ulaşabiliyoruz, ne de onu oraya götüren kişiye. İlk başta kaçamak cevaplar verdi. Sonra ‘gidip getireceğim’ dedi. Şimdi kendisine de ulaşılamıyor. Ailesi de yerini bilmiyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum.”

Baba Abdullah Aytepe ise söz konusu kişi Bülent K.’nın önce kendisine iş teklif ettiğini ancak kendi işleri nedeniyle gitmediğini ifade ederek şu açıklamada bulundu: “Ben mermer işiyle uğraşıyorum. Bülent’in arası benle iyiydi. Bana, ‘Seni Dubai’ye götüreyim’ dedi. Ama işlerim vardı, gidemedim. Çocuğum işsiz olduğu için ona söyledik. Bülent’e güvendik. Ama şimdi ne oğluma ne de Bülent’e ulaşabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum.”

Furkan Aytepe’nin kaybolmadan önce kız arkadaşıyla evlilik planları yaptığı öğrenildi. Aile, hem oğullarının hayatından endişe ediyor hem de genç adamın hayallerinin yarım kalmaması için bir an önce bulunmasını istiyor.