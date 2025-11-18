Dünya genelinde internet sorunu: Birçok platforma erişilemiyor

Ülke genelinde dijital dünyada adeta hayat durma noktasına geldi.Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kullanıcılar, gün içerisinde pek çok internet sitesine ve çevrim içi platforma erişim sağlamakta güçlük çekti.

Gün boyunca erişim problemi, haber portallarından sosyal medya ağlarına kadar geniş bir yelpazeyi etkisi altına aldı.

Downdetector verilerine göre Twitter'da da (X) erişim sorunları yaşandı. Hem mobil uygulama üzerinden hem de web tarayıcılarından siteye girmeye çalışanlar, "zaman akışının yenilenmediği", "gönderilerin görünmediği" ve "bildirimlerin yüklenmediği" bir ekranla baş başa kaldı.

Erişim probleminin kapsamı sadece X ile sınırlı kalmadı. Twitter (X), YouTube, E-Devlet Kapısı'nda da erişim problemleri yaşandı.