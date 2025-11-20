DUS adaylarına Bakan Memişoğlu'ndan müjde: Uzmanlık sınavı bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında da yapılacak

2026 yılı için geçerli olacak karar kapsamında, sınavın yılda bir kez yapılması uygulamasına geçilmeden önce, bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir sınav hakkı tanınacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diş hekimliği uzmanlık eğitimi almak isteyen adayları yakından ilgilendiren kritik bir kararı kamuoyuna açıkladı. Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sınav takvimine ilişkin planlarını duyurdu.

DUS, 2026 YILINDA İKİ KEZ DÜZENLENECEK

Bakan Memişoğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS) formatında geçici bir değişikliğe gidildiğini belirtti: "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik."

KONTENJANLARDA AZALMA OLMAYACAK

Sınavın 2026 yılında iki defa düzenlenecek olmasına rağmen, Bakanlık bu durumun kontenjanları etkilemeyeceğini özellikle vurguladı. Memişoğlu, "Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır" şeklinde konuştu. 

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, planlarını bir sonraki yıla göre şekillendiren diş hekimleri için alınan bu kararın hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

