MSB açıkladı: İskenderun'da 2 askerin şehit olduğu olayda 4 personel ihraç edildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gündeme dair en son gelişmeleri aktardı.

KASTI VE İHMALİ OLAN KOMUTANLAR İHRAÇ EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının sorularına yönelik yaptığı açıklamada, 25 Temmuz 2025 tarihinde İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili süreci büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü belirtti. İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlanmasının ardından, olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Alay ve Tabur Komutanı dâhil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiği bildirildi. Ek olarak, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiği duyuruldu.

Bakanlık, adli sürecin ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettirildiğini kaydetti.

Yaşanan olaya ilişkin mevzuat doğrultusunda açık ve şeffaf bir yaklaşım sergileneceğini belirten Bakanlık, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" temennisinde bulundu.

DÜŞEN ASKERİ UÇAĞIN KARA KUTUSU İNCELENİYOR

Azerbaycan-Gürcistan sınırında kaza kırıma uğrayarak düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının durumu da toplantıda ele alındı. Bakanlık, uçağın kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

MSB, düşen uçağa ait enkaz parçalarının Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde detaylı olarak inceleneceğini duyurarak, "Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" uyarısını yaptı.

TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, ülkenin savunma ve güvenliği konusundaki çalışmalara ilişkin önemli verileri paylaştı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, son bir haftada 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Suriye Harekât Alanları'nda yürütülen operasyonlarda, Menbic'de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte bölgede imha edilen tünel uzunluğunun 723 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Türkiye hudutlarının en etkin tedbirlerle korunduğunu belirten Aktürk, son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahsın yakalandığını ve bu yıl içerisinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 794 olduğunu aktardı. Hafta içerisinde engellenen 1.685 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59 bin 30'a ulaştı.

Hudut birliklerinin arama-tarama faaliyetlerinde Van ve Hakkâri hudut hatlarında toplam 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği de kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin, devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmekte olduğunu açıkladı.

Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı, Yeşil Vatan Seferberliği ve Millî Ağaçlandırma faaliyeti kapsamında bu yıl yaklaşık 118 bin fidanı toprakla buluşturduğunu da duyurdu.