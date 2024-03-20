Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi! Güvenlik yetkililerinden kritik açıklama
PKK’nın “15 Türk İHA/SİHA’sı düşürdük” açıklamasına dair güvenlik bürokrasisinden üst düzey bir yetkili Ulusal Kanal’a konuştu. PKK’nın kendi imkânlarıyla bunu yapamayacağının altını çizen yetkili isim, İHA/SİHA düşürülmesinin arkasında ABD’nin olduğunu işaret etti.
Terör örgütü PKK, düşürülen Türk İHA/SİHA’ları ile psikolojik savaş yapmaya çalışsa da, olayın arkasındaki ABD gizlenemedi.
Konuya dair Ulusal Kanal’ın ulaştığı güvenlik bürokrasisinden üst düzey bir yetkili, terör örgütünün Türk İHA/SİHA’larını düşürebilecek kabiliyete sahip olmadığını belirtti. Kaynak “Karşınızdaki terör örgütü kendi şartları içinde bunu yapamaz” dedi.
Terör örgütünün her türlü yalanı kullanarak propaganda yapmaya çalıştığını vurgulayan kaynak, SİHA/İHA’ların düşürülmesinin arkasında ABD olduğunu işaret etti.
İHA/SİHA’larının gelişmiş kabiliyeti olduğuna da dikkat çeken kaynak, çeşitli savaş sahalarında Türk İHA ve SİHAlarının aktif kullanıldığını belirtti.
Bu arada PKK/PYD’ye binlerce TIR silah veren ABD, terör örgütüne 2023 yılının Kasım ayında hava savunma sistemleri eğitimi vermişti. Eğitimde, 80 kişilik terörist gruba İHA ve SİHA saldırılarını önlemeye yönelik orta menzil "Avenger-THAAD" hava savunma sisteminin nasıl kullanılacağı öğretildi.
Kullanımının nasıl olduğu öğretildikten sonra da ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye hava savunma sistemi silahları temin ettiği belirtildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi