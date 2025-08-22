Ebru Gündeş’in eşi gözaltına alındı!

İş insanı Murat Özdemir’in gözaltına alındığı gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından duyurdu. Özdemir’in dün Acarkent’te bulunan lüks villasına operasyon düzenleyen ekipler, ünlü ismi gözaltına aldı.

Sözcü'nün haberine göre, Özdemir’in, Selahattin Yılmaz “suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yakalandığı öğrenildi. İş insanının ayrıca örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine “çökmek”le suçlandığı iddia edildi.

ZARRAB DETAYI GÜNDEME GELDİ

Ebru Gündeş’in eski eşi iş insanı Rıza Zarrab, 2016 yılında ABD’de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, daha sonra itirafçı olmuştu. Şimdi ise Gündeş’in ikinci evliliğini yaptığı Murat Özdemir’in gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü.