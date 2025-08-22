Yıldız futbolcu özel uçakla geldi: Edson Alvarez artık Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hız verirken, 27 yaşındaki Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez de İstanbul’a adım attı. Londra’dan kalkan özel uçakla saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Alvarez ve ailesini, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan Alvarez, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da forma giyen Alvarez’in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını daha önce açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun İstanbul’a gelişi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkan Edson Alvarez, 1 asistlik performans sergiledi. Defansif orta saha olarak görev yapan Meksikalı futbolcunun Fenerbahçe’nin kadrosuna önemli katkı yapması bekleniyor.